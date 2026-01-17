Final por la supervivencia

Los hombres dirigidos por José Bordalás encadenan una racha preocupante de resultados con los que ha pasado de mirar de reojo a Europa a colocarse a cuatro puntos del descenso que, precisamente, marca el Valencia. Por eso, el choque frente al conjunto 'ché' está rodeado con un círculo rojo en el calendario, porque una victoria dejaría al conjunto azulón con un colchón de siete unidades respecto a las plazas de Segunda División.

Durante toda la semana, Bordalás ha tenido que pelear por levantar el ánimo a sus jugadores, decaídos tras su última derrota de la pasada jornada: cayeron de forma cruel ante la Real Sociedad (1-2), con un tanto de Mikel Aranburu en el minuto 96.

El choque dejó una resaca amarga hasta para el técnico del Getafe, que más que nunca elevó la voz para quejarse de las dificultades a las que tiene que sobreponerse cada día esta temporada por la ausencia de efectivos dentro de una plantilla en la que, hasta este viernes, sólo tenía ocupadas 20 de las 25 fichas disponibles.

"No merezco lo que está pasando esta temporada, no se lo deseo a nadie", afirmó tras la derrota frente al conjunto 'txuriurdin'. Esas palabras surtieron efecto y la directiva del Getafe trabajó a destajo para desatascar los problemas administrativos que tenía con LaLiga para inscribir jugadores. Una vez superados, consiguió las cesiones de tres futbolistas con perfil Bordalás.

El primero, el defensa Sebastián Boselli, que procedente de River Plate reforzará el centro de la defensa del Getafe, sin efectivos la pasada jornada por las ausencias por sanción de Domingos Duarte y Djené Dakonam; el segundo, el delantero del Lens cedido en el Lyon Martín Satriano, que cambia de aires para sumar efectivos a la mermada delantera del Getafe; y el tercero, otro central, el argentino del Brujas Zaid Romero.

Aunque Boselli suma dos entrenamientos y Satriano y Zaid acaban de llegar al Getafe, es más que probable que, como mínimo, entren en la convocatoria. No se descarta que incluso salgan de inicio y, junto a la recuperación de Djené y Duarte, son las buenas noticias para Bordalás.

Sin embargo, en la enfermería todavía continúan Borja Mayoral, Abdel Abqar, Abu Kamara y David Cordón Mancha 'Davinchi'. Por eso, Bordalás tendrá que citar a algún jugador de la cantera para completar una convocatoria clave para volver a la senda de los buenos resultados y alejarse del descenso a una distancia importante de siete puntos.

Con cada vez más necesidad, exigido y apretado por la clasificación, el Valencia buscará en Getafe su primera victoria a domicilio de la temporada que le impulse en la clasificación para dejar la zona de descenso en un escenario en el que no gana desde hace siete años.

Sin embargo, el Valencia sabe lo que es vencer al Getafe esta temporada. El equipo azulón es uno de los tres equipos a los que el equipo de Carlos Corberán logró ganar en la primera vuelta de la competición en Mestalla.

El Valencia llega reforzado por la clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey, pero con tensión por su delicada situación en Liga, donde en los últimos dos partidos sufrió una dura derrota ante el Celta (4-1) y empató en el tiempo añadido contra el Elche (1-1).

Dichos resultados provocaron el enfado de parte de la afición, que en ambos partidos increparon tanto a los jugadores, al grito de "mercenarios", y a Corberán, de quien piden su "dimisión".

Pero el equipo también llega con más cansancio acumulado que el equipo madrileño, que fue eliminado en la anterior ronda por el Burgos, el rival al que superaron este jueves los valencianistas.

Corberán, que ha protestado por no tener más de 72 horas de descanso entre partidos y solo disponer de dos entrenamientos para preparar el duelo, no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Rendall, mientras que Dani Raba es duda por sus molestias en el sóleo.

Eso sí, Corberán apuntó que el último entrenamiento "será importante para saber el estado de los futbolistas". Las dudas en el once de los valencianistas estarán en el ataque, donde podrían entrar Ramazani y Sadiq después de su buena actuación en Copa o podrían jugar Danjuma y Lucas Beltrán.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte o Boselli, Diego Rico; Kiko Femenía, Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Satriano.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma o Ramazani; Beltrán o Almeida y Sadiq.

Árbitro: pendiente de designación.