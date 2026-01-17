Flick confirma que Raphinha es duda para medirse a la Real Sociedad

"Raphinha tiene molestias por una patada y hoy se ha quedado en el gimnasio. Tendremos que esperar a mañana. Aún no sabemos si podrá jugar ante la Real", ha declarado en rueda de prensa.

En cambio, el portero Marc-André ter Stegen sí que se ha entrenado con normalidad, pese a que está a punto de cerrarse su cesión al Girona, y Flick ha confirmado que "estará mañana" en San Sebastián.

"Ter Stegen es un jugador con experiencia y va a ser su decisión. He hablado mucho con él estas semanas y hoy he preparado el equipo para el partido de mañana con él. Aunque se vaya cedido, seguirá siendo nuestro capitán y un ídolo de este club. Aceptaremos lo que él decida", ha comentado sobre el meta alemán.

El Barcelona llega a la cita tras encadenar once victorias, proclamarse campeón de la Supercopa de España y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey.

Pero Flick ha recordado que "el éxito no es tuyo, está alquilado" y que eso es lo que les dijo a sus jugadores antes de medirse al Racing de Santander en la Copa.

"En Santander dije que no ganamos los partidos por los nombres que tenemos, sino por nuestra actitud, y eso a nuestros aficionados les encanta. Esto es el Barça, y esa mentalidad es la que quiero ver cada día en cada entrenamiento y partido", ha afirmado.

También en San Sebastián, donde les espera, según ha advertido, "un partido duro" ante una Real que "tiene más confianza tras lograr dos victorias y un empate" con Pellegrino Matarazzo en el banquillo.

"Puedo ver a un equipo más motivado. Conozco bien a su entrenador, porque vivimos al lado en Alemania (Matarazzo ha estado entrenado quince años en la Bundesliga). Tienen jugadores fantásticos y, al final, si queremos ganar LaLiga, tenemos que ganar mañana", ha concluido.