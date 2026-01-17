La Verde busca reivindicarse en un amistoso ante Panamá en el sur de Bolivia

El plantel dirigido por el seleccionador boliviano Óscar Villegas ya se encuentra en la ciudad sureña de Tarija, donde espera a Panamá para el encuentro del domingo que se disputará en el estadio IV Centenario.

La Verde acumuló tres derrotas en amistosos disputados entre octubre y noviembre contra Rusia (3-0), Corea del Sur (2-0), Japón (3-0) y Perú (2-0), mientras que su único triunfo fue ante Jordania por la diferencia mínima.

Villegas afirmó que espera “responder al país a la altura de lo que ha sido este plantel en las eliminatorias” y que la selección “visualiza el Mundial” porque sabe lo que significa para el pueblo boliviano que “pueda ganarse un cupo”.

El estratega convocó a 26 jugadores para los amistosos ante Panamá y México, que será el próximo 25 de enero en Santa Cruz, pero lamentó que se haga difícil la presencia de algunos como Miguel Terceros, Gabriel Villamil y Moisés Villarroel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En contrapartida, la Verde valora el retorno del centrocampista del club Bolívar Ramiro Vaca, quien ya podrá volver a las canchas la próxima semana luego de cumplir una sanción de ocho meses por un dopaje por “contaminación cruzada".

Por su parte, la mundialista Panamá, bajo la dirección del técnico español Thomas Christiansen, considera “clave” los amistosos que jugará frente a Bolivia y México en su preparación para su debut en el Mundial 2026, su segunda cita mundialista en su historia.

El seleccionador quiere mostrar “un equipo competitivo” en estos partidos amistosos que presentan una oportunidad “importante” para los futbolistas que buscan consolidarse en las listas oficiales de la selección.

“Para mí no es una pequeña oportunidad, es una gran oportunidad. Hay jugadores que con estos dos partidos pueden ganarse una nueva convocatoria en marzo y pelear los últimos puestos. No hay nada cerrado”, dijo Christiansen en una de sus últimas conferencias de prensa.

Panamá convocó a 23 jugadores para sus amistosos ante Bolivia y México, pero en las últimas horas lamentó que el delantero Saed Díaz sea baja para ambos encuentros tras sufrir una lesión muscular.

La última vez que las selecciones de Bolivia y Panamá se enfrentaron fue en julio de 2024, en la Copa América de Estados Unidos, encuentro que terminó con una victoria del equipo centroamericano por 1-3.

Bolivia: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz; Robson Matheus, Ervin Vaca, Ramiro Vaca; Máximo Mamani, Fernando Nava y Bruno Miranda.

Panamá: Eddie Roberts; Javier Rivera, Daniela Aparicio, Richard Peralta, Omar Córdoba, Jorge Gutiérrez; Jovani Welch, Ricardo Phillips, Kahiser Lenis, Angel Caicedo; y Kadir Barria.

Árbitro: Está pendiente la designación.