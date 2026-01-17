Marruecos da consejos de salud a la afición para disfrutar la CAN sin estrés ni resfriados

La plataforma "Sehati (Mi Salud)" del Ministerio de Sanidad marroquí publicó en sus redes sociales una serie de recomendaciones para los aficionados durante los partidos de la copa africana, entre los cuales destacan consejos como respirar hondo al sentirse estresado, cambiar de postura de vez en cuando o tomar un breve descanso si la ansiedad aumenta.

"Recuerda que los partidos son para disfrutar, no para estresarte", señala la plataforma.

Además, la misma fuente instó a los aficionados a abrigarse adecuadamente y a tomar bebidas calientes mientras estén en el estadio para prevenir resfriados o dolores de garganta.

"Estar sentado al aire libre en el frío durante mucho tiempo también puede ser perjudicial. Abrígate bien y bebe algo caliente. Tu salud también es una victoria", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Marruecos vive un clima de máxima expectación ante la final de la 35 edición de la CAN, que su selección disputará mañana domingo en casa frente a Senegal, con la ilusión de repetir la histórica victoria lograda en 1976.