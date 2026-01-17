Fútbol Internacional
17 de enero de 2026 - 09:50

Mbappé completa el calentamiento tras ser atendido por los médicos

Madrid, 17 ene (EFE).- El francés Kylian Mbappé, quien volvía a la titularidad este sábado tras superar un esguince en la rodilla izquierda, sufrió dos golpes en el tobillo derecho durante el calentamiento, primero de Álvaro Carreras y más tarde de Dean Huijsen, y fue atendido durante más de dos minutos por los médicos del Real Madrid.

Por EFE

Sin embargo, el galo, tras ser tratado por los médicos, pudo seguir calentando, terminando con disparos a portería.

Mbappé, en un rondo de calentamiento, recibió un golpe de Carreras y, tras cojear durante unos instantes, se reincorporó a la dinámica de sus compañeros, hasta que volvió a recibir un golpe de Huijsen en la misma zona, por lo que fue atendido por los doctores del Real Madrid.