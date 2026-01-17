Mbappé completa el calentamiento tras ser atendido por los médicos

Madrid, 17 ene (EFE).- El francés Kylian Mbappé, quien volvía a la titularidad este sábado tras superar un esguince en la rodilla izquierda, sufrió dos golpes en el tobillo derecho durante el calentamiento, primero de Álvaro Carreras y más tarde de Dean Huijsen, y fue atendido durante más de dos minutos por los médicos del Real Madrid.