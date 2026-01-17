Senegal critica fallos en la organización de CAN y elogia soluciones de Marruecos

La FSF emitió un primer comunicado en el que criticó la "ausencia manifiesta de un dispositivo de seguridad adecuado" para escoltar la llegada de la selección senegalesa, que se desplazó en tren de alta velocidad desde Tánger (norte) a Rabat para disputar el domingo la final contra la anfitriona Marruecos.

La misma fuente cuestionó también el alojamiento de los jugadores en Rabat y su lugar de entrenamiento, además de señalar las dificultades para conseguir entradas para los aficionados senegaleses, y pidió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que tome "medidas correctivas inmediatas" para garantizar "el respeto de los principios del juego equitativo".

Asimismo, el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, denunció este sábado en una rueda de prensa que sus "jugadores estaban en peligro" tras su llegada a la estación de tren de Rabat, ante una multitud de aficionados que obligó al equipo a abrirse paso entre la gente.

Posteriormente, la federación senegalesa publicó un segundo comunicado en el que agradeció "la disponibilidad, la atención y la diligencia" del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, así como su "intervención personal" para aportar "soluciones concretas" a sus quejas, "en un espíritu de fraternidad, respeto mutuo y cooperación deportiva".

