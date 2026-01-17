Simeone, sobre el mercado: “Estamos trabajando en mejor calidad que cantidad”

“Lo hablamos con Mateu (Alemany, director general de Fútbol Profesional), con Carlos (Bucero, director general de Fútbol) y Miguel (Ángel Gil Marón, consejero delegado). Estamos trabajando en consecuencia de lo que siempre digo: mejor calidad que cantidad”, declaró durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en la víspera de recibir al Alavés en el Metropolitano.

El Atlético ya ha hecho cuatro movimientos en este mercado de enero, todos de salida, con los traspasos de Conor Gallagher al Tottenham, Giacomo Raspadori al Atalanta y Javi Galán a Osasuna, más la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano, a la espera de llegadas a la plantilla, que se ha reducido de 24 a 20 efectivos en estos últimos 15 días.

“Estamos trabajando en consecuencia de lo que el equipo necesita y, cuando salga algo de lo que el club y nosotros estamos pensando, informaremos”, apuntó el técnico argentino, que va “partido a partido” dentro de la carga de encuentros que se le viene ahora al Atlético con cuatro fichas menos del primer equipo que a finales de año.

También fue preguntado en concreto de Thiago Almada, pretendido por varios clubes en este mercado invernal.

“Su situación es como todas las de los otros compañeros; preparado para competir, entusiasmado cuando le toca hacerlo de la mejor manera para poder tener más minutos y la misma situación que le pasa a todos los chicos que están dentro del equipo”, repasó Simeone, que lo ha alineado de inicio en sólo dos de los últimos 18 choques oficiales, aunque este domingo apunta a la titularidad con el Alavés.