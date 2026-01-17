Unión de Santa Fe y Defensor Sporting igualan en un amistoso marcado por golazos

El de este sábado fue el segundo encuentro de pretemporada en Uruguay para el conjunto argentino dirigido por Leonardo Madelón, que retornará a su país invicto ya que antes venció por 2-1 al peruano Alianza Lima.

Esta vez Madelón optó por un once alternativo y no repitió a ninguno de los jugadores de la nómina que enfrentó al conjunto peruano.

Tras una primera parte que se fue con empate a cero, Emiliano Giaccone estrenó el marcador a los 62 minutos con un potente disparo desde muy lejos ante el que nada pudo hacer el portero local.

El espectacular remate ingresó en el ángulo y Unión se puso 1-0 arriba.

Defensor Sporting igualó el juego nueve minutos después y también lo hizo con un golazo. Luego de un centro al área y un cabezazo para bajar el balón, el atacante Lautaro Navarro convirtió de chilena.

El partido cerró la participación de ambos equipos en la Serie Río de la Plata, que continuará este domingo con el encuentro que el chileno Colo Colo y Alianza Lima disputarán en Montevideo.

Defensor Sporting seguirá con su pretemporada, mientras que Unión se enfocará en su debut en el Torneo Apertura de Argentina, que el próximo 22 de enero lo pondrá cara a cara con Platense en la primera fecha.