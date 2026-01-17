Vinícius y Bellingham, los más señalados en la pitada del público del Bernabéu

Desde la salida de los futbolistas al calentamiento, aún con un Bernabéu sin el aforo previsto para el partido, ya se escucharon los primeros pitos, incrementados durante el anuncio en megafonía del once titular.

En ese momento, a pesar del alto volumen de la megafonía, los pitos se impusieron e incrementaron con dos nombres: Vinícius, quien también fue silbado durante el encuentro con especial hincapié, y Bellingham.

Por su parte, el nombre de Álvaro Arbeloa, en su primer partido en el Bernabéu tras ser anunciado como entrenador del Real Madrid el pasado lunes en sustitución de Xabi Alonso, no tuvo un calado especial en la pitada.

Además, justo antes de comenzar un encuentro en el que se extendieron los pitos, y ya sin el himno en la megafonía, la pitada pasó a un primer plano y se vieron pañuelos en la grada como signo de desaprobación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un recibimiento hostil del que tampoco se libró Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien escuchó gritos por una parte de la afición, muy lejos de ser mayoritaria, pidiendo su “dimisión”.