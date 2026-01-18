El argentino Tomás Martínez firma con el Barcelona ecuatoriano y apunta a la Libertadores

"El centrocampista de 30 años superó este domingo los exámenes médicos y se vinculó al equipo guayaquileño hasta el 31 de diciembre próximo, tras llegar al club como agente libre", señaló el Barcelona.

El conjunto de Guayaquil adelanta su pretemporada en la capital ecuatoriana, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, donde comenzará también los entrenamientos Martínez, exseleccionado juvenil argentino.

Según el comunicado, Martínez comenzó su carrera en las divisiones menores de River Plate, con el que debutó en 2011, pasó al español Tenerife, regresó a Argentina para militar en Defensa y Justicia y en 2016 se vinculó al Braga portugués.

También militó en el estadounidense Houston Dínamo, en el argentino Aldosivi y en las últimas tres temporadas disputó 116 partidos con el Melgar peruano, con el que anotó 20 goles y repartió 19 asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El nuevo entrenador del Barcelona, el venezolano César Farías, sigue en Caracas a la espera de una visa de trabajo para poder iniciar labores, por lo que la pretemporada del equipo la comanda el también venezolano Isaac Ramos, miembro de su cuerpo técnico.

Barcelona recibirá a Argentinos Juniors el próximo 18 de febrero en la segunda ronda previa a los grupos de la Copa Libertadores de 2026 y devolverá la visita el 25 del mismo mes, mientras que en la Liga Pro de Ecuador debutará el 20 de febrero.