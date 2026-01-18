Mbappé toma aire, Muriqi acelera

El atacante francés del conjunto blanco se perdió el choque de la anterior jornada de Liga frente al Betis por una lesión en una rodilla. Después, no participó en las semifinales de la Supercopa ante el Atlético de Madrid. Jugó quince minutos en la final contra el Barcelona y descansó en la debacle de su equipo en Copa contra el Albacete.

Regresó el día en el que el Bernabéu estalló contra sus jugadores y abrió el marcador de penalti en la segunda parte para calmar ánimos. Se reconcilió con el gol 28 días después y sigue en cabeza de la lista de máximos anotadores.

Muriqi respondió con el segundo triplete de su carrera. El primero lo marcó en el Giresunspor turco, en 2015, y en Segunda División. Más de una década después, repitió la hazaña y ya ha marcado 14 tantos esta temporada en Liga.

También fue otro día feliz para Ante Budimir. El atacante de Osasuna celebró dos dianas en el choque que ganó su equipo al Oviedo (3-2). Las logró en su partido 200 como 'rojillo' y ya suma 80 tantos con el conjunto navarro, ocho de ellos en la presente campaña.

A los siete tantos llegó Vladyslav Vanat. El jugador del Girona transformó dos penaltis, su equipo ganó 0-2 al Espanyol y mantiene su camino exitoso en 2026 con pleno de tres victorias.

Otro gol muy valioso fue el de Alexander Sorloth para el Atlético de Madrid. El atacante noruego selló la victoria frente al Alavés con un certero cabezazo para alcanzar los seis goles, los mismos que Mikel Oyarzabal, que marcó contra el Barcelona, dos más que Gonçalo Guedes, autor del otro gol que recibió el conjunto azulgrana.

Nico Williams (Athletic), Aitor Ruibal y Pablo Fornals (Betis) y Marcus Rashford (Barcelona), escalaron hasta las tres dianas, mientras que Raúl Asencio (Real Madrid), Alberto Reina (Oviedo), Sergio Carreria y Javi Rueda (Celta), llegaron a las dos.

Se estrenaron en este curso Unai Gómez (Athletic), José Luis Gayà (Valencia) y Bryan Zaragoza (Celta).

- Con 19 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Muriqi (KOS) (3p) (Mallorca).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Moleiro (Villarreal); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (2p) (Celta); Vanat (UKR) (2p) (Girona).

- Con 6 goles: Sorloth (NOR) y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia).

- Con 5 goles: Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) (Real Sociedad); Buchanan (CAN), Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals y Ruibal (Betis); André da Silva (POR) (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad).

- Con 3 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Swedberg (SUE) (Celta); Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Akor Adams (NGR), Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu, (1p) (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Febas, Diang y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Iker Losada y Dela (1p) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB), Ilyas Chaira y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Peque, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche).