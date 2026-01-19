Las Rayadas de la española García reciben al inspirado Cruz Azul, en el Clausura mexicano

Con liderazgo de García, Monterrey suma tres victorias en tres salidas con 10 goles a favor y ninguno en contra. Es el cuadro de mejor ataque y el de la defensa más segura, lo cual tratará de confirmar ante un conjunto celeste que viene de derrotar al poderoso Pachuca.

Aunque Monterrey, dirigido por la francesa Amandine Miquel, saldrá como favorito, deberá mostrar su mejor fútbol. Ya Cruz Azul dio muestras de crecimiento al alcanzar la semifinal del pasado torneo Apertura luego de eliminar al campeón Pachuca y el pasado viernes volvió a derrotarlo.

Con un ataque liderado por Lucía García, Christina Burkenroad y la sudafricana Jermaine Seoposenwe, las Rayadas tratarán de hacer daño, pero su defensa deberá cuidarse de las estadounidenses Aerial Chavarin y Michaela Abam y de la guatemalteca Ana Lucía Martínez, líderes del ataque celeste.

La cuarta fecha del campeonato se jugará entre mañana y el miércoles, cuando el Tigres UANL de la campeona mundial Jenni Hermoso visitará al Toluca, que como Rayadas lleva paso perfecto en tres salidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tigres empató a última hora el pasado sábado en el estadio del León y ahora saldrá por tres puntos en su estadio, en un duelo de expectativas por el buen inicio de campeonato de Toluca, liderado por la francesa Eugenie Le Sommer.

Hermoso, Diana Ordóñez y la brasileña Jhennifer Da Silva serán tres de las piezas principales de las 'Amazonas', décimas de la clasificación, aunque tienen un partido pendiente.

Mañana el América, del entrenador español Ángel Villacampa, tercero de la tabla, visitará al San Luis con todo a favor para derrotarlo.

En otros duelos, este martes, Tijuana recibirá al Juárez FC y el miércoles el Pumas UNAM visitará al Necaxa, Querétaro al Guadalajara, León al Santos Laguna y Atlas al Mazatlán.

- Partidos de la cuarta jornada del torneo Clausura:

. Martes 20: Pachuca-Puebla, San Luis-América y Tijuana-Juárez FC.

. Miércoles 21: Necaxa-Pumas UNAM, Toluca-Tigres UANL, Santos Laguna-León, Guadalajara-Querétaro, Monterrey-Cruz Azul y Maztalán-Atlas.