Mbappé y Arbeloa mandan su apoyo a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

"Quería tener un pensamiento para todas las víctimas de Córdoba. He visto lo que ha pasado y pienso en todas las familias, los padres, madres, hermanas, que han perdido a personas de su familia. Pensamos en ellos sin olvidar que hay cosas mucho más importante que el fútbol", aseguró Mbappé antes de dar paso a las preguntas en su comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid.

El mensaje lo extendió posteriormente Arbeloa con el recuerdo a los 39 fallecidos y las 73 personas que están hospitalizadas tras el siniestro.

"Antes de empezar me gustaría trasladar mi más sinceras condolencias a todos los familiares y allegados del trágico accidente que tuvo lugar ayer en Córdoba. Desde el Real Madrid les mandamos un afectuoso cariño y todo nuestro apoyo", dijo el técnico madridista.

El Real Madrid también transmitió "sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba" en un comunicado en la noche del domingo y el lunes todos sus jugadores guardaron un minuto de silencio antes de iniciar su entrenamiento en la ciudad deportiva.

