Nico González regresa a la convocatoria del Atlético de Madrid para Estambul

El extremo argentino, lesionado el pasado 21 de diciembre, ya está a disposición del técnico, después de perderse los últimos cuatro encuentros de su equipo, el más reciente este domingo contra el Alavés en el estadio Metropolitano.
El Atlético viajará esta tarde a Estambul, donde tiene previsto llegar sobre las 23.00 hora local (20.00 GMT), con cinco canteranos en la expedición: el portero Salvador Esquivel, el lateral izquierdo Julio Díaz, el medio centro Taufik Seidu, el media punta Rayane Belaid y el extremo Iker Luque.
Los cinco se suman a Nico González y al resto de efectivos del primer equipo, salvo Lenglet, para una convocatoria de 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Julio Díaz y Robin Le Normand; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Taufik Seidu, Thiago Almada, Marcos Llorente y Rayane Belaid; los extremos Giuliano Simeone, Iker Luque y Nico González; y los atacantes Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.