Nico González regresa a la convocatoria del Atlético de Madrid para Estambul

Madrid, 19 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recupera a Nico González, que regresa a la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones de este miércoles contra el Galatasaray, en el que mantiene la única baja de Clement Lenglet por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.