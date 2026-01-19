Fútbol Internacional
Nico González regresa a la convocatoria del Atlético de Madrid para Estambul

Madrid, 19 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recupera a Nico González, que regresa a la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones de este miércoles contra el Galatasaray, en el que mantiene la única baja de Clement Lenglet por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

Por EFE

El extremo argentino, lesionado el pasado 21 de diciembre, ya está a disposición del técnico, después de perderse los últimos cuatro encuentros de su equipo, el más reciente este domingo contra el Alavés en el estadio Metropolitano.

El Atlético viajará esta tarde a Estambul, donde tiene previsto llegar sobre las 23.00 hora local (20.00 GMT), con cinco canteranos en la expedición: el portero Salvador Esquivel, el lateral izquierdo Julio Díaz, el medio centro Taufik Seidu, el media punta Rayane Belaid y el extremo Iker Luque.

Los cinco se suman a Nico González y al resto de efectivos del primer equipo, salvo Lenglet, para una convocatoria de 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Julio Díaz y Robin Le Normand; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Taufik Seidu, Thiago Almada, Marcos Llorente y Rayane Belaid; los extremos Giuliano Simeone, Iker Luque y Nico González; y los atacantes Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.