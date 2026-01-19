Víctor Martín: “Será un partido de máximo nivel, ellas vienen haciendo las cosas muy bien”

“Va a ser un partido de máximo nivel. Tenemos que estar bien no sólo en esas situaciones de tener el balón, sino en los momentos que no tengamos la posesión poder estar con un equipo ordenado, porque ellas es verdad que vienen haciendo las cosas muy bien y sabemos que ese orden y esa presión, elegir bien cuando toque, será la forma de poder ajustarnos bien y poder desplegar en ataque nuestra idea de juego”, repasó el técnico.

En su único duelo en este curso, en la Liga F, disputado el pasado 5 de septiembre en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, el Atlético se impuso al Real Madrid por 2-1, con goles de Lauren Leal y Luany por el tanto madridista de Sara Dabritz.

“Al final, en cada momento, hay ciertas cosas y ciertos patrones en los dos equipos que se repiten, pero ahora hemos tenido la oportunidad de vernos más, tratar ambos equipos de prepararlo mejor, con más información de la que teníamos en ese momento. Será igual de competido. Eso es seguro. Y con la misma ambición y energía”, declaró.

El Atlético ha encajado once goles en sus últimos tres partidos. “Creo que a veces es acierto del rival, no cabe duda, y luego cuestiones de equilibrio. Nos centramos muchas veces en las acciones defensivas, que tenemos que tener más determinación en muchas acciones en cuanto a niveles individuales, y luego en situaciones por cómo estás atacando permite que luego te ataquen”, valoró.

“Las jugadoras tienen que estar con mucha intensidad en las situaciones que se van dando en el partido y ser un equipo ordenado, conectado, junto a la hora de atacar y defender, con las mismas intenciones todas las jugadoras para no separarse, no dejar de hacer una vigilancia, mantener las distancias adecuadas en la transición y mantener ese nivel individual para que las jugadoras puedan marcar la diferencia”, explicó.

En ese sentido, el técnico consideró que “nunca hay solo trabajo táctico o psicológico” a la hora de preparar al equipo.

“Tienes que juntar todas las facetas. El equipo tiene que tener claro que el alto rendimiento es esto, temporadas tan exigentes como ésta. Hemos tenido alguna baja en forma de lesión y salidas que no nos habrían gustado desde luego, pero hay que gestionarlo bien”, apuntó.

“La clave es tener esa estabilidad cuando las cosas no te salgan”, insistió el entrenador, que rebobinó hasta noviembre para fijar la dinámica de malos resultados de su equipo, pero reivindicó: “Ha habido partidos que hemos generado lo suficiente, hemos tenido ocasiones y no hemos sido determinantes en las áreas. Eso es fútbol. Te marca la diferencia. Hay que gestionar la carga de partidos, la energía y que se vea un Atlético de Madrid compitiendo como lo lleva haciendo desde principio de temporada”.