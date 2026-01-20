El Barcelona empieza su defensa como favorito ante el Athletic

El conjunto azulgrana llega como el rival a batir. Su victoria de la temporada pasada, con un contundente 5-0 sobre el Real Madrid en la final, resulta menos relevante que la forma y la confianza con las que afronta esta edición.

En un primer tramo de temporada marcado por la plaga de lesiones que ha afectado a gran parte de su plantilla, el técnico Pere Romeu ha sabido reinventarse, apostando decididamente por el talento joven para mantener el espíritu competitivo.

Clara Serrajordi, Aïcha Cámara, Carla Julià o la propia Vicky López, todavía con 19 años, han tenido un papel destacado en que el Barcelona haya asegurado el pase directo a los cuartos de final de la Liga de Campeones, confirmado su presencia en los cuartos de la Copa de la Reina y ampliado a diez puntos su ventaja en la Liga F.

Para la Supercopa de España, la enfermería se ha aligerado. Las últimas en reincorporarse, durante la victoria por 0-2 frente al Alhama ElPozo el pasado fin de semana, fueron Caroline Graham, que además marcó un gol, y Patri Guijarro, quien disputó algo más de quince minutos después de tres meses de ausencia por una fractura por estrés en el escafoides del pie.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por contra, Laia Aleixandri, con una lesión muscular en el sóleo izquierdo, no se ha recuperado a tiempo y será baja según ha confirmado el técnico. Su ausencia se suma a la de Aitana Bonmatí, de larga duración tras ser operada de una fractura en el peroné izquierdo.

El Athletic Club saltará en busca de la sorpresa, pero marcado por dos goleadas recibidas, la primera el 1-8 frente al propio Barça en San Mamés y el 5-0 en Tenerife de la última jornada en la Liga F.

De la primera esperan las de Javi Lerga cierta revancha deportiva y de la segunda lamentan caer de esa manera y romper además la buena racha en la que se encontraban de diez partidos sin perder, nueve de ellas en liga.

En la trayectoria liguera, sobre todo los 17 puntos de 21 posibles en siete encuentros, sacaron al Athletic de la zona de descenso a la que cayó tras un mal inicio de curso sin ganar hasta la décima jornada.

Esos 17 puntos casi seguidos catapultaron a las 'leonas' a la zona tranquila y con la posibilidad de incrustarse en la visita a Tenerife en la zona alta.

El viaje a Canarias llegó, además, después del gran triunfo bilbaíno de lo que va de curso, el 0-1 en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, que supuso la primera victoria de las rojiblancas a domicilio frente al Real Madrid.

Para intentar repetir la gesta, ante el Barça mucho más complicado aún, Lerga no podrá contar con la meta internacional Adriana Nanclares, que aún se recupera aún del fuerte golpe en la cabeza que sufrió en el encuentro ante el conjunto blanco.

Además, siguen la también internacional Bibi Schulze, en su caso con Alemania, Irene Oguiza y Jone Amezaga.

Sin ellas, se espera que Lerga eche mano en la medida de lo posible, de su equipo de gala, con Olatz Santana en la portería. Santana fue una de las principales artífices del 0-1 en Madrid.

Tras las dos últimas ediciones en el Estadio de Butarque, hogar del Leganés, y el intento fallido de trasladar el torneo a Miami (Estados Unidos), el Estadio Skyfi Castalia, con capacidad para más de 15.000 espectadores, toma ahora el relevo como escenario del primer título de la temporada.

Barcelona: Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Esmee; Patri, Alexia, Vicky; Graham Hansen, Pajor y Pina.

Athletic Club: Santana; Elexpuru, Landaluze, Eider Arana, Nerea Nevado; Maite Zubieta, Leire Baños; Ane Azkona, Pinedo, Agote; y Ane Campos.

Árbitra: Elisabeth Calvo (C. Madrileño).