Fallece Lucien Müller, exjugador de Real Madrid y Barcelona en los años 60

El centrocampista francés nació en la localidad de Bischwiller el 3 de septiembre de 1934. Saltó a la fama en los años 60, en los que pasó por equipos punteros de Europa de entonces como el Stade de Reims, en el que ganó la liga francesa en 1960 y 1962.

Jean-Pierre Caillot, presidente del club francés, mostró sus condolencias en un comunicado: "Seguro que nos acordaremos de la inmensa figura del fútbol y de la historia del Stade de Reims que él representaba, pero además se quedará en la memoria como un hombre amable y respetado por todos. Tanto por su humanidad como por su talento, encarnaba los valores de nuestro club".

Müller desarrolló la mayor parte de su carrera, sobre todo como entrenador, en España. Antes de colgar las botas, pasó por Real Madrid y Barcelona en sendas etapas de tres años. Con el equipo blanco ganó la liga en 1963, 1964 y 1965; con el azulgrana, la Copa de Ferias de 1966 y la Copa de 1968.

Volvió al Stade de Reims para una segunda etapa y en ese club se retiró para dar comienzo a su trayectoria como técnico. Empezó entrenando al Castellón durante cuatro temporadas y después pasó por Burgos, Zaragoza, Barcelona y Mallorca.

El Mallorca también se sumó a las muestras de afecto y expresó su "más sentido pésame por el fallecimiento de Lucien Müller".

"El mallorquinismo despide hoy a una de las figuras más importantes de su historia. Dejó una huella imborrable en el club", añadió.

Con Müller como entrenador, el Mallorca consiguió el ascenso a la Primera división en la temporada 1982/1983.

Fuera de España, solo entrenó al Monaco, durante tres temporadas, club con el que ganó la Copa de Francia en 1985. Volvió a España para retirarse definitivamente en el Castellón en 1992.