Flick: "Hemos viajado un poco antes para poder entrenar en Praga y adaptarnos al frío"

"Lo bueno es que tendremos que correr para entrar en calor", bromeó Flick, refiriéndose a las temperaturas de hasta -5 grados previstas durante el duelo con el conjunto checo.

Pese a tratarse de uno de los peores equipos de la competición y que todavía no sabe lo que es ganar, el técnico del conjunto azulgrana no se fía del Slavia porque "la 'Champions' siempre te exige un gran nivel".

"Es un equipo que defiende bien, que siempre quiere atacar y que genera peligro con las transiciones. Es un partido difícil, pero tenemos confianza en poder sacarlo adelante", afirmó en rueda de prensa el preparador alemán, quien recordó que quedan dos partidos por disputarse de este fase "y hay que conseguir los 6 puntos".

Flick recordó que "la meta cuando juegas en el Barça es ganar esta clase de títulos". Y para lograrlo, el desgaste será menor si el equipo se clasifica directamente para octavos, lo que pasa por vencer primero en Praga y la semana que viene en el Spotify Camp Nou ante el Copenhague.

Con Lamine Yamal sancionado, su plaza en el extremo derecho podría ser para Roony Bardjhi, de quien el entrenador germano dijo que "ha rendido muy bien en los partidos que le ha tocado jugar", aunque no quiso adelantar si será titular.

Tampoco si lo será Raphinha, que ante la Real Sociedad fue baja por un golpe en el muslo derecho, aunque confía en que el atacante brasileño tenga buenas sensaciones en el entrenamiento de este martes "y pueda participar mañana".

Otra ausencia destacada en Praga será la del guardameta Marc-André ter Stegen, que se ha quedado en Barcelona ultimando su cesión al Girona.

"Esta mañana Marc nos ha comentado que se va. Es un portero fantástico y necesitaba jugar para poder ir al Mundial este verano. Le deseamos lo mejor", comentó sobre el internacional alemán.