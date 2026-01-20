La incertidumbre de David Luiz

El Pafos, con seis puntos a falta de dos jornadas, aún mantiene opciones de alcanzar los dieciseisavos de final. Su primera participación histórica en la Liga de Campeones ya se puede considerar un éxito. Falta la guinda, dar un sorpresón en el estadio del Chelsea, y llegar con vida al octavo partido. Pero, de momento, tendrá que abordar esa gesta, con una duda: no sabe si podrá contar con su jugador más reconocido internacionalmente.

Ese no es otro que David Luiz, que entró en la enfermería en la última jornada de la Liga chipriota. Se lesionó a los doce minutos durante el choque frente al Olympiakos Nicosia y fue sustituido por el español David Goldar, que tampoco pudo terminar el duelo y se marchó del campo en la segunda parte. Su hueco lo ocupó Axel Guessand.

Mermado en el centro de la defensa, Albert Celades, entrenador del Pafos desde hace menos de una semana, tendrá que reconstruir su zaga con pocas piezas. Pero, sin duda, la ausencia más problemática será la de David Luiz, que a pleno rendimiento, y pese a sus 38 años, es un seguro de vida para su equipo. Su experiencia, en un torneo menor como el chipriota, sube el nivel.

Pero no todo está perdido para Celades. Las ganas de David Luiz de volver a Stamford Bridge le han abierto un hueco en la convocatoria. Desde que se marchó lesionado el fin de semana, el Pafos ha pasado de un pesimismo total a gozar de cierto optimismo.

El central brasileño ha viajado junto al resto de la expedición y en las últimas horas se decidirá si participa en el choque, espera en el banquillo o directamente se queda fuera. No hay duda de que lo intentará con todas sus fuerzas.

En septiembre, cuando el Pafos quedó emparejado con el Chelsea para uno de sus partidos, David Luiz añadió otras frases, en declaraciones a la BBC, en las que mostraba esas ganas inmensas de enfrentarse a su ex equipo: "Jugaré contra el Chelsea con el corazón lleno de energía. Quiero dar las gracias a todos, pero también dar lo mejor de mí en el campo porque todos quieren verlo".

La realidad es que David Luiz pasó sus mejores años en el conjunto londinense. Allí vivió los mejores años de su carrera en dos etapas con una interrupción entre ambas para jugar tres temporadas en el París Saint-Germain. Pero entre 2010 y 2014 y 2016 y 2020, acumuló sus mejores experiencias y sus éxitos más sonados.

El más relevante, sin duda, fue la Liga de Campeones del curso 2011/12. No hay ningún título más importante en sus vitrinas, en las que también lucen de aquella etapa una Liga Europa (2012/13), dos Copas de Inglaterra (2011/12 y 2017/18) y una Premier League (2016/17), la última que ha ganado el Chelsea en los últimos años.

Compartió vestuario con nombres como Eden Hazard, Diego Costa, N'Golo Kante, Pedro Rodríguez, Thibaut Courtois, Cesc Fàbregas, Peter Cech, Tim Cahill, Frank Lampard, Juan Mata, Didier Drogba o John Terry. Jugadores del pasado, casi todos ya retirados, que quedan como un recuerdo inolvidable.

Desde que salió del Chelsea, David Luiz dio alguna que otra vuelta por el planeta fútbol. Vistió las camisetas del Arsenal, Flamengo y Fortaleza. Y cuando parecía que su carrera se encaminaba hacia su final, apareció el Pafos para darle la oportunidad de volver a Europa y a la Liga de Campeones.

"Este fichaje marca el momento más histórico del fútbol chipriota: la llegada de una superestrella mundial cuyo nombre ha resonado en los estadios más importantes del mundo. Desde las canchas sagradas de Brasil hasta los escenarios más brillantes de Europa, la carrera de David Luiz es un viaje de pasión, carácter y excelencia".

Así anunció el Pafos la llegada del defensa brasileño. A bombo y platillo. La idea de volver a pasear su nombre por el viejo continente era demasiado seductora para el jugador de Diadema, que aceptó el reto.

En apenas unos meses, se ha convertido en un referente de su club. Y, lo que seguramente no imaginaba cuando firmó por el Pafos el pasado verano, es que el futuro le iba a brindar un último baile en Stamford Bridge. Sin embargo, una inoportuna lesión le podría impedir disfrutar de un sueño. Y esa es la incertidumbre de David Luiz, que aún no sabe si podrá disfrutar del que fue un día su público.