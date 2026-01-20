Oswaldo Vizcarrondo buscará darle más visibilidad a jugadores de clubes venezolanos

"Yo quiero unificar, no lo contrario, yo quiero acercamientos, quiero continuamente tener una buena comunicación con los clubes, porque es importante que dentro de los objetivos planteados esté acercar a los jugadores locales, darles esa vitrina", indicó Vizcarrondo en una rueda de prensa.

El exjugador, que fue ratificado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como el técnico de la selección absoluta, señaló que "en algún momento" recurrirá a estos jugadores, aunque con el interés primordial de que se "mantengan en competencias internacionales".

Los anteriores técnicos de la Vinotinto se han concentrado en convocar a jugadores que militan en clubes internacionales, especialmente en Europa, Argentina o Brasil.

Por otra parte, Vizcarrondo agradeció la oportunidad de asumir la conducción del seleccionado venezolano y reconoció que enfrenta un "desafío" por tener una carrera "novel" como entrenador.

"Vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol, dejar un legado, yo creo que eso es lo más importante, entendiendo que en una selección absoluta lo que termina primando son los resultados", sostuvo.

El exjugador se mostró abierto a posibles críticas en el futuro e hizo un llamado a todos "los que hacen parte del fútbol nacional" a "aportar" en esta nueva tarea.

Vizcarrondo estará acompañado en el cuerpo técnico por el brasileño Cleber Xavier como primer asistente, por el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico, así como por el colombiano Néstor Mario Marín como preparador de porteros, según anunció este martes el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

El exseleccionado fue nombrado como director técnico "interino" en septiembre pasado luego de que el argentino Fernando 'Bocha' Batista fuera destituido del cargo por la FVF tras fracasar en el objetivo de llegar con la Vinotinto a jugar la repesca internacional por un cupo en el Mundial de 2026.

El nuevo timonel, de 41 años, debutó como defensor en 2001 y colgó las botas en 2021. Jugó en Caracas, el Lanús argentino, el Nantes francés y vistió la camiseta de la Vinotinto en cuatro ediciones de la Copa América (2007, 2011, 2015 y 2016).

Asimismo, dirigió la selección sub-17 y la clasificó al Mundial de Catar de noviembre pasado, donde fue eliminada tras caer ante Corea del Norte en la primera fase. También fue entrenador de la sub-20.