Simeone: “Hay que ganar los dos partidos, no sirve con un empate”

“Hay que ganar los dos partidos, no es muy difícil (el cálculo). No sirve con un empate y una victoria. Hay que ganar los dos partidos”, zanjó, rotundo, el técnico argentino durante la rueda de prensa en el estadio Ali Sami Yen, donde su equipo llega en la octava plaza, con 12 puntos, con la clasificación aún pendiente de forma matemática, además de los ocho primeros puestos.

“Siempre se puede hacer más, pero evidentemente hay una Liga de Campeones muy fuerte, con muchos equipos importantísimos queriendo estar en este grupo de ocho para evitar jugar una eliminatoria más, pero será difícil para todos, porque está todo muy apretado, hay equipos que no creo que pierdan, seguramente ganarán, y la exigencia va a ser altísima para poder estar entre los ocho primeros”, avisó.

El Galatasaray "exigirá el máximo" del Atlético, según advirtió Simeone. "Me imagino un partido duro. El rival tiene futbolistas muy buenos, sobre todo en la parte ofensiva, con mucha velocidad y precisión. La vuelta de Osimhen seguramente fortalecerá la parte central del ataque; tienen dos extremos en muy buen momento; está Gundogan en el medio, que sabemos la jerarquía de futbolista que tiene; también tienen a Torreira, que lo acompaña trabajando de una manera muy intensa en la recuperación y el ataque… Lo veo un equipo muy competitivo”, analizó.

“El ambiente de este estadio me encanta. Me encanta la energía de la gente, de la ciudad, con la pasión que viven cada partido que juegan de local y simplemente viéndolo por televisión, que estos últimos días vimos bastantes partidos de local, transmiten lo más lindo que tiene el fútbol, que es esa pasión”, remarcó Simeone, que esperó que su equipo “pueda responder” el partido que tiene “que hacer”.

También será una prueba de pegada para el Atlético, que ha lamentado su falta de efectividad en ataque en diversos partidos de este curso. “Entiendo que en el fútbol la única manera de poder hacer gol es tener situaciones de gol. En eso trabajamos para aplicarlo y consecuentemente ejecutarlo cada vez mejor cuando aparezca esa contundencia que el fútbol tiene”, apuntó.

Hace unos días, Diego Simeone trabajó con Alexander Sorloth algunos aspectos de su juego a través del vídeo. “La verdad que poco que enseñarle porque tiene una contundencia enorme con su juego aéreo, nos ayuda muchísimo en la pelota prolongada, dentro del área siempre tiene situaciones de gol... El otro día metió un golazo”, repasó.

“Muy contento con su trabajo, está atravesando su mejor momento desde que está en el club, con esa regularidad que pide el lugar y lo necesitamos fuerte, porque este miércoles, obviamente, se lo exigirá de tal manera el partido”, abundó sobre el atacante noruego, que ha marcado cuatro tantos en sus últimos seis encuentros con el Atlético.

Simeone auguró que Julián Alvarez se crecerá de nuevo en la Liga de Campeones, en la que ha marcado diez goles en sus últimos once duelos, en contraste con su sequía goleadora de las últimas nueve jornadas de LaLiga EA Sports, y explicó sus charlas con Johnny Cardoso, en unos primeros seis meses con altibajos en su juego y en minutos.

“Como siempre, tenemos charlas personales con los futbolistas, mostrándoles lo que lo pensamos, lo que creemos, lo que necesitamos y lo que la puerta abierta deja, que es mi puerta y siempre está abierta para todos aquellos que entiendan la forma en la que necesitamos jugar en el Atlético de Madrid”, contó sobre el medio centro estadounidense.

El Atlético visitó ya este estadio en septiembre de 2015, con una victoria por 0-2 con dos goles de Antoine Griezmann y Diego Simeone en el banquillo. No se acordaba el técnico de aquel duelo, del que persisten en el equipo Jan Oblak, Koke Resurrección, José María Giménez y el citado atacante francés.

“Hay un trabajo de parte de ellos increíble por poder sostener este tiempo trabajando con el equipo de la forma que han trabajado para poder mantener el lugar que tienen. Pensando en aquel equipo y el de hoy, seguramente hay rasgos diferentes porque hay futbolistas también que son diferentes”, expuso.