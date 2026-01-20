Torreira: "El Atlético es un rival muy grande, necesitamos puntuar"

"Es un partido muy importante. Es un rival muy grande. Cada punto es muy importante. Necesitamos puntuar. Hemos perdido algunos puntos, pero es hora de centrarnos en este miércoles y no pensar en el pasado. Todo lo que quiero es poder ayudar a mis compañeros a conseguir un gran resultado para mostrar que estamos agradecidos a nuestros aficionados", explicó el futbolista durante la rueda de prensa en su ciudad deportiva.

"Sabemos la importancia del partido. Se puede decir que estamos en una etapa difícil, pero tenemos que estar tranquilos y más unidos que nunca. También sabemos que somos un equipo muy importante junto a nuestros aficionados. Somos los últimos campeones y los últimos campeones de la Copa de Turquía. No debemos olvidarlo. Lamentamos no haber podido hacer felices a nuestros aficionados en la Supercopa", reivindicó.

"Siempre jugamos para ganar. Seguimos liderando la liga. Este miércoles tenemos un partido importante. Nuestro primer objetivo es estar entre los 24 mejores. Lo habremos hecho cuando obtengamos un resultado positivo", continuó el futbolista, que se enfrentará a uno de sus exequipos, una vez que fue campeón de Liga con el Atlético en 2020-21. Fue su única campaña en el conjunto rojiblanco, a las órdenes del argentino Diego Simeone.

Torreira también habló de su futuro: "Me gusta ser transparente. Hablo con el corazón. Estoy muy feliz en el Galatasaray. Tengo la suerte de haber levantado muchos trofeos. Disfruté mucho estos tres años y medio, levantamos muchos título, lloramos mucho, a veces por tristeza y otras veces por felicidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Espero que entiendan que llevo mucho tiempo en Europa. Mi padre tampoco está en muy buen estado. Aparte de jugador de fútbol, soy un hijo, un hermano... Si voy a dejar Galatasaray, se lo diré yo a todos. No quiero irme ahora. Soy feliz. Estoy enamorado de este club. No hay ninguna duda en mi mente. Pero, por supuesto, mi prioridad siempre será mi familia en el futuro", explicó, según informó el club, durante su comparecencia.

"Últimamente se ha hablado mucho de mi futuro, pero me he manejado con la verdad, siempre he hablado con el corazón. Recientemente, mi padre ha tenido algunos problemas de salud. Tampoco podía concentrarme lo suficiente en el equipo. Quiero agradecer a Okan Buruk, a mis compañeros de equipo, a nuestros aficionados y a toda la gente en Turquía por su apoyo. Es difícil gestionar estas situaciones lejos de tu familia", repasó.