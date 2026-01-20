Trpisovský y un partido "increíble": “Vi mucho al Barça de Guardiola, me encantaba Xavi”

“Para mí enfrentarme al Barcelona es algo increíble. Si alguien me hubiera dicho a los 18 o 19 años que sería así lo habría considerado absolutamente inalcanzable. Para mí, personalmente, es una gran celebración enfrentarse a un equipo que ha estado en la cima absoluta durante décadas y cuenta con los mejores jugadores y entrenadores es el concepto del fútbol mundial”, explicó el técnico en rueda de prensa, según informó su club.

“Cuando alguien juega bien en cualquier nivel se dice que juega como el Barcelona, esté donde esté. Eso ya por sí solo demuestra lo gigante que es. Los vi mucho, sobre todo en la era de Pep Guardiola, porque me encantaba Xavi. Pero si miras el pasado y el presente, a jugadores como Raphinha, Lamine Yamal y otros podríamos sentarnos aquí durante horas y enumerar a los ganadores del Balón de Oro y otros premios”, señaló.

Del equipo actual, Trpisovský destacó que tiene “grandes jugadores”. “De Jong, por ejemplo, ya hemos jugado contra él. Pedri es joven, ha pasado por toda la estructura del club. Es muy técnico. Me gusta cómo juega. Tanto él como Fermín están actualmente entre los jugadores en mejor forma. Son muy resistentes, tienen muchas soluciones de fútbol y una técnica excelente. Se complementan perfectamente. El Barcelona siempre ha tenido un centro del campo fuerte y estos chicos tienen el potencial de hacer historia”, continuó.

El técnico, que espera disponer tanto de Tomás Holes como de David Doudera en el encuentro de este miércoles, lamenta que no puedan jugar ni Lamine Yamal ni Ferran Torres en su rival.

“Lo siento. Especialmente en un partido en casa, cuando hay oportunidad de que la gente los vea y los chicos se midan a sí mismos frente a ellos. Siempre prefiero cuando el equipo llega completo y es una fiesta de fútbol”, expuso en rueda de prensa.

El Slavia Praga lleva un mes sin competir por el parón de la competición nacional. “Siempre es una incógnita cuando no juegas en mucho tiempo. Nos pondrá a prueba. Nos encontramos justo con uno de los mejores equipos del mundo. Esperamos poder presionar al rival. Creemos que habrá momentos en los que amenacemos. Hay que demostrarlo en el campo”, declaró.

“Con un rival así no puedes cometer errores. Lo más difícil es presionar constantemente y hacerlo bien. Nos va a exigir mucho a la defensa para manejar cada duelo”, advirtió el entrenador, que restó influencia al intenso frío que se prevé durante el partido como condicionante para ambos equipos y que apuntó a la defensa adelantada del Barcelona como una vía para atacarla en el duelo de este miércoles en Eden Park.

El Barcelona viene de una derrota contra la Real Sociedad y, al respecto, dijo: “No es fácil mantener una larga racha de victorias. Sabemos lo que es. También experimentamos algo similar. Ahora tenemos, creo, veinte partidos de liga sin perder. Cuando llegue una derrota, pienso que el equipo prestará aún más atención. Y, como dicen, los grandes equipos no pierden dos veces seguidas. Creo que eso les hará centrarse aún más y su deseo de ganar será aún mayor”.