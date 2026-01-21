El argentino Luis Vázquez llega cedido al Getafe

Vázquez, de 24 años, es el cuarto refuerzo invernal del equipo del sur de Madrid tras las llegadas de Martín Satriano, Sebastián Boselli y Zaid Romero. Pasó el reconocimiento médico en la clínica CEMTRO de Madrid este miércoles y después acudió al estadio Coliseum, donde conoció a Ángel Torres, presidente del club, y firmó su contrato.

"Desde el primer momento que lo supe, hice todo lo posible para poder estar acá. Muy contento por la oportunidad que voy a tener", declaró a los medios del Getafe. "Sé que han pasado muchos argentinos, es un club muy lindo, la afición es también muy linda, y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí", añadió.

Formado en Boca Juniors, donde disputó 99 encuentros, dio el salto a Europa en la temporada 2023-2024, cuando llegó al Anderlecht belga. Allí jugó 116 partidos, en los que sumó dieciocho goles y tres asistencias. "Me gusta ser guerrero, tratar de dar lo máximo en goles, en minutos, en lo que me toque jugar", apuntó, sobre su estilo de juego.

El Getafe ocupa la decimosexta posición en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), apenas dos puntos por encima del descenso, que marca el Alavés. Los azulones no han sumado ninguna victoria desde el 2 de diciembre frente al Navalcarnero, en Copa del Rey, competición de la que fueron eliminados posteriormente por el Burgos.

