Fútbol Internacional
21 de enero de 2026 - 14:50

El Atlético de Madrid descarta la salida de Thiago Almada al Galatasaray

Madrid, 21 ene (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, descartó este miércoles la salida del centrocampista argentino Thiago Almada al Galatasaray en el mercado de invierno.

Por EFE

“Eso está descartado”, contestó el directivo cuando fue preguntado por Movistar sobre si iba a haber más salidas y en concreto por el interés del conjunto turco en contratar al futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y que parte este miércoles como titular ante el Galatasaray por segundo encuentro seguido dentro de la alineación inicial de Diego Simeone.

El Galatasaray y el Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles en la séptima jornada de fase regular de la Liga de Campeones.