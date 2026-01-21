El Atlético de Madrid descarta la salida de Thiago Almada al Galatasaray

“Eso está descartado”, contestó el directivo cuando fue preguntado por Movistar sobre si iba a haber más salidas y en concreto por el interés del conjunto turco en contratar al futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y que parte este miércoles como titular ante el Galatasaray por segundo encuentro seguido dentro de la alineación inicial de Diego Simeone.

El Galatasaray y el Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles en la séptima jornada de fase regular de la Liga de Campeones.