Inglaterra duda de Rodri: "No será tan bueno como antes de la lesión"

"Espero equivocarme, pero Rodri no volverá a ser tan bueno como antes de la lesión", publicó.

Este texto llega después de que Rodri fuera expulsado este martes en la derrota del Manchester City contra el Bodo/Glimt por una doble amarilla en poco más de un minuto.

El jugador español se rompió el ligamento cruzado en septiembre de 2024 y se perdió casi toda la temporada, hasta que volvió para las jornadas finales de la Premier League y con vistas al Mundial de Clubes de la FIFA. Desde entonces, el madrileño ha encadenado varias recaídas y algunos problemas musculares que no le han permitido rendir aún al máximo nivel.

"He visto suficiente para dar un triste veredicto: Rodri nunca será el jugador que fue antes de la lesión de rodilla. Espero estar equivocado, porque Rodri fue un centrocampista increíble antes de la lesión. Fue esencial para el dominio del City, ganó el Balón de Oro, y sólo tiene 29 años. Me encantaría tragarme mis palabras y ver a Rodri a su mejor nivel", afirmó Cascarino, que pasó, además de por el Chelsea, por el Aston Villa, el Celtic de Glasgow y el Olympique de Marsella.

"Rodri está en declive. Aunque una lesión de ligamentos es una de las más graves, y habitualmente acababa las carreras de muchos jugadores entre 1980 y 1990, los avances médicos han provocado que ahora los jugadores se recuperen completamente en un año. Rodri, sin embargo, lleva 16 meses desde la lesión y aún no parece completamente recuperado", escribió.

En la columna, Cascarino incide en la poca disponibilidad de Rodri esta temporada y en la necesidad de buscar un reemplazo, como podría ser Nico González, si no se recupera.

"Dejar a Rodri atrás sería algo brutal dado todo lo que ha hecho para el City, pero no hay espacio para los sentimientos en el fútbol. Steven Gerrard, por ejemplo, fue mandado al banquillo por Brendan Rodgers en el Liverpool cuando su capacidad física bajó", concluyó.