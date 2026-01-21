Los capitanes del City reembolsaron 25 libras a los aficionados que fueron a Noruega

Estos cuatro jugadores se han comprometido a abonar 9357 libras a los 374 aficionados del Manchester City que viajaron a Bodo. Esto supone unas 25 libras por persona por el coste de la entrada y no tiene en cuenta el precio del desplazamiento ni el alojamiento.

"Sabemos el sacrificio que nuestros aficionados hacen para viajar alrededor del mundo para seguirnos y nunca lo daremos por hecho. Son los mejores aficionados del mundo. También reconocemos que fue un gran esfuerzo para los aficionados animarnos en ese frío y con lo difícil que fue la tarde en el campo. Cubrir el precio de esos billetes es lo mínimo que podíamos hacer", dijeron los capitanes en un comunicado.

El equipo de Pep Guardiola perdió por 3-1 contra el Bodo/Glimt, convirtiéndose en el primer equipo inglés en la historia en caer contra este equipo noruego.