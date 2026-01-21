Oblak, 100 partidos de Liga de Campeones y otro récord en Eslovenia

El guardameta debutó en este torneo y en el conjunto rojiblanco el 16 de septiembre de 2014 con una derrota por 3-2 contra el Olympiacos en Grecia.

Desde entonces ha ido sumando partidos, incluida una final de la Liga de Campeones en 2016, perdida en los penaltis contra el Real Madrid en el estadio San Siro de Milán, hasta llegar a los 100 actuales con el duelo de este miércoles en el estadio Ali Sami Yen.

“Jan se lo ha ganado con mucho trabajo, mucha estabilidad, mucha regularidad y lo necesitamos de la mejor manera. Es un futbolista importantísimo dentro de la plantilla y esperemos que pueda mantener el nivel que tiene, que es muy bueno”, valoró Diego Simeone, el técnico que lo ha dirigido en todos esos encuentros, en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del partido.

Sólo Koke Resurrección ha disputado más partidos con el Atlético en esta competición, con 109 con el de este miércoles.

