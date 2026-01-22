Alianza Lima aparta a Zambrano, Peña y Trauco por denuncia de abuso sexual en Argentina

De acuerdo a la información difundida en primicia por el noticiero 'Otra mañana', la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente cenó con él y otra amiga en Montevideo, donde después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, donde presuntamente ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

En un comunicado, Alianza Lima anunció que, "ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario".

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición a colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", añadió el club peruano.

La separación de Zambrano, Peña y Trauco se da en vísperas de que Alianza Lima celebre la 'Noche Blanquiazul', la velada fijada para este sábado en la que el equipo se presentará ante su hinchada para la nueva temporada de 2026 y en la que jugará un partido amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi.

Al conocerse la noticia, un grupo de hinchas de Alianza Lima irrumpió en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, la casa del equipo blanquiazul en el distrito limeño de La Victoria, en el que el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede se encontraba entrenando. De acuerdo a medios locales, hubo agresiones de los barristas hacia los jugadores.

Los tres futbolistas involucrados en la denuncia han sido habituales en las convocatorias de la selección peruana durante los últimos años.

Zambrano, de 36 años, jugó en Boca Juniors entre 2019 y 2022, y previamente lo hizo en los clubes alemanes Schalke 04, Sankt Pauli y Eintracht Frankfurt, en el ruso Rubin Kazán, en el ucraniano Dinamo de Kiev, en el griego PAOK Salónica y el suizo Basilea.

Trauco, de 33 años, ha militado previamente en su carrera en el Flamengo brasileño, el Saint-Étienne francés, el San José Earthquakes estadounidense y el brasileño Criciúma, mientras que Peña, de 30 años, lo ha hecho en el Granada español, el Tondela portugués, el Emmen neerlandés, el Malmoe sueco y el PAOK Salónica griego.