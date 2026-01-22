Tres hinchas del Brujas detenidos en Kazajistán por disfrazarse de "Borat"

"El 20 de enero, tres hombres cometieron actos irrespetuosos y perturbadores del orden público durante un partido de fútbol", informó un comunicado de las autoridades locales que reproduce este miércoles el diario DH Les Sports.

Se ha abierto un procedimiento administrativo contra ellos por embriaguez y "hooliganismo" y este miércoles han sido castigados a cinco días de prisión, por lo que permanecerán retenidos en Kazajistán hasta el próximo domingo.

"Es muy grave. No hicieron nada más que ponerse un disfraz de Borat", relató uno de sus amigos al diario belga Nieuwsblad.

Los aficionados, situados entre los 500 seguidores visitantes que poblaban las gradas del Estadio Central de Almaty, fueron detenidos en la noche del martes en la que se disputó el partido, que se saldó con victoria del Brujas por 1-4.

Pese a que los termómetros marcaban temperaturas por debajo de cero grados centígrados, los tres hinchas belgas lucieron el emblemático tanga verde con tirantes por encima de los hombros del personaje humorístico creado en 2006 para la película "Borat: Lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán".

El personaje de Borat, un supuesto periodista kazajo antisemita, racista, machista y homófobo que en sus aventuras audiovisuales habla inglés con un marcado acento del este, nunca ha gustado a las autoridades de Kazajistán.

No obstante, tras un fuerte rechazo inicial, con conatos de censura al producto y protestas oficiales por lo que en Astaná se entendía como una denigración a su país y a su cultura, en los últimos años se ha relajado el descontento local hacia el icono, que también sirve de reclamo turístico.

El ministerio belga de Asuntos Exteriores ha comunicado que sigue de cerca la situación y aporta ayuda consular a sus compatriotas.