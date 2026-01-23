Brasil anima a Huawei a participar en la subasta de baterías prevista para abril

El ministro de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, de visita oficial en China, se reunió con representantes de Huawei en Shanghái, donde discutieron sobre sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS, por sus siglas en inglés).

En este contexto, Silveira mencionó la subasta de contratos de potencia con una duración de diez años que se celebrará el próximo mes de abril en Brasil.

La licitación estará dirigida exclusivamente a estos nuevos sistemas de almacenamiento de energía, con el objetivo de que empiecen a funcionar en agosto de 2028.

En la reunión, el ministro destacó que la presencia de multinacionales con amplia experiencia tecnológica, "especialmente de China, es estratégica para aumentar la competitividad de la subasta, estimular la innovación y garantizar soluciones más eficientes" para la red eléctrica brasileña.

"La cooperación entre Brasil y China ha generado resultados relevantes y puede contribuir aún más al avance del almacenamiento de energía en el país", afirmó Silveira, citado en un comunicado divulgado por su despacho.

El titular de Minas y Energía brasileño aprovechó la visita para conocer el Centro de Investigación y Desarrollo de Huawei y manifestó el interés del Gobierno de su país en impulsar programas de intercambio académico y científico para la formación de profesionales.

Huawei actúa en Brasil desde hace casi tres décadas y tiene dos fábricas en las ciudades de Jundiaí, en el interior del estado de São Paulo, y Manaos, capital del estado de Amazonas.

Esta semana, Silveira también se reunió con representantes de las empresas chinas Contemporary Amperex Technology (CATL), líder mundial de baterías para vehículos eléctricos, y del fabricante de maquinaria de construcción Sany, con los que también conversó sobre sistemas BESS.

China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009.