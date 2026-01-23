El Valencia, tocado en la zaga, quiere coger carrerilla y el Espanyol, frenar su caída

El equipo valencianista salió la pasada jornada de la antepenúltima posición gracias a su triunfo en Getafe y ahora necesita volver a hacerse fuerte en casa para no volver a caer a una 'zona roja' de la que tan solo está a un punto, mientras que el equipo perico arrastra tres jornadas sin ganar y necesita volver a la senda de la victoria.

Con la victoria en el Coliseum, Carlos Corberán se quitó una losa al ganar su primer partido de la temporada a domicilio ocho meses después del último triunfo lejos de Mestalla. Al Valencia ya le costó jugar como visitante la pasada temporada, pero este año la diferencia es que también le cuesta hacerlo como local.

El Valencia tan solo ha ganado tres partidos en el coliseo valencianista esta temporada y de la última ya se cumplen dos meses. A esta falta de victorias se suma que el ambiente en su estadio cada vez es más hostil, con una afición cansada de la pobre imagen de su equipo, que lucha otra temporada más por no caer a Segunda División.

Pero no todo fue positivo en la victoria ante el Getafe. El Valencia se volvió con César Tárrega lesionado, José Luis Gayà sancionado y Cristian Rivero expulsado. Estas tres bajas se suman a las bajas por lesión de Julen Agirrezabala, Thierry Rendall y Mouctar Diakhaby, que dejan la portería y la defensa en cuadro.

El Valencia solo tendrá un portero del primer equipo disponible, al internacional normacedonio Stole Dimitrievski. Mientras, en defensa José Copete, que está apercibido, y Eray Cömert han arrastrado molestias que no les han permitido entrenar con regularidad esta semana pero que en principio no les impedirán jugar. En ataque Dani Raba arrastra molestias en el sóleo pero ha entrado en la convocatoria.

El Espanyol visita al Valencia en una de las peores rachas de resultados de la temporada después de perder contra Barcelona (0-2) y Girona (0-2), así como empatar contra el Levante (1-1), resultados que le han permitido mantenerse, sin embargo, como quinto en la clasificación.

El vestuario blanquiazul buscar dar un golpe en la mesa en Mestalla y cortar esta mala racha. El equipo catalán, en cualquier caso, no enciende las alarmas después de los marcadores más recientes. Cree en su juego y en su crecimiento, pese a reconocer que necesita más veneno en la fase ofensiva.

Delante tendrá a un Valencia que, pese a estar firmando una temporada gris y estar decimoséptimo, ha mostrado su mejor cara como local: ha sumado en Mestalla 14 de sus 20 puntos este curso. No suma una victoria como anfitrión desde el pasado 21 de noviembre, contra el Levante (1-0). Los periquitos no se fían.

Mestalla es un escenario históricamente duro para el Espanyol: en sus últimas 20 visitas, los blanquiazules únicamente han conseguido ganar dos veces, en la temporada 2021-22 (1-2) y en la 2007-08 (1-2). Pese a todo, en las tres visitas más recientes los catalanes han firmado dos empates y un triunfo (en la 2021-22).

El cuerpo técnico de Manolo González no podrá contar para este partido con el lateral Omar El Hilali, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, ni con el delantero Javi Puado, con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El delantero Pere Milla está apercibido.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Jesús Vázquez; Luis Rioja, Ugrinic, Pepelu, André Almeida; Lucas Beltrán y Sadiq.

Espanyol: Dmitrovic; Rubén Sánchez, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Jofre Carreras, Pere Milla y Roberto Fernández.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas).