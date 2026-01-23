Griezmann sufre una lesión muscular y es baja en el Atlético de Madrid contra el Mallorca

“Griezmann sufre una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras la resonancia efectuada a nuestro delantero”, informó este viernes por la tarde el parte del club rojiblanco en sus canales oficiales, tras padecer esa dolencia durante el desarrollo del entrenamiento matutino en Majadahonda, en las afueras de Madrid.

“La evolución de su dolencia determinará su regreso a la competición”, añadió el Atlético, que no informa del periodo de baja del futbolista, aunque este tipo de dolencias leves pueden variar entre apenas unos días, una semana o algo más, por lo que sí está descartado ante el Mallorca, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Según la evolución de la lesión, puede tener muy difícil jugar ante el Bodo/Glimt, en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones, y podría estar listo para la visita al Levante del domingo siguiente, en la siguiente fecha del torneo doméstico.

Griezmann ha jugado treinta encuentros en esta campaña, diez como titular, con diez goles. Es el segundo mejor artillero del equipo, sólo superado por el argentino Julián Álvarez, con once, aunque con una diferencia sustancial en minutos: de los 1.125 del atacante francés a los 2.116 del delantero argentino.

