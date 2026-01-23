Guardiola: "Dad a Rodri más tiempo"

El centrocampista español de 29 años ha sufrido este curso problemas físicos después de romperse en septiembre de 2024 el ligamento cruzado de la rodilla. Pese a que en las últimas semanas ha recuperado la regularidad en las alineaciones del Manchester City, aún parece lejos de su 100 % y el diario The Times, en un artículo escrito por el exjugador Tony Cascarino, afirmó que no volverá a estar al nivel que le valió ganar el Balón de Oro en 2024.

"Dadle más tiempo. Estoy seguro de que volverá a ser el que ganó el Balón de Oro, pero eso depende de todo el equipo, no solo de él", afirmó Guardiola este viernes en rueda de prensa.

El técnico español, que sufre desde el año pasado sus peores momentos desde que llegó al City, insistió en que sabe qué es lo que está fallando en el equipo, pero no dijo el qué.

"Sé por qué sufrimos. Lo sé al 100 %. Nuestros estándares son tan altos y sé cuál es la razón por la que somos un poco inconsistentes".

El City llega a estar jornada de Premier después de perder con el Bodo/Glimt en la Champions League, lo que complica sus opciones de estar en el top ocho, además de que necesitan no fallar de aquí hasta el final de la liga para superar al Arsenal en la tabla.

"Son el mejor equipo del mundo. Pueden ganar la Premier League, la Champions, la FA Cup y la Copa de la Liga. Son el mejor equipo y ojalá podamos acercarnos, mejorar y que nos den una oportunidad de cazarlos".