Inhabilitado presidente de árbitros italianos por incitar a dimisión de dos designadores

Zappi, según el documento en el que el tribunal explicó las motivaciones de la sanción, "con el fin de favorecer el nombramiento de los árbitros Daniele Orsato y Stefano Braschi como responsables de la CAN C (Comisión árbitros nacional Serie C) y CAN D (Comisión árbitros nacional Serie D), indujo a los árbitros Alessandro Pizzi y Maurizio Ciampi a presentar su dimisión, sabiendo que no existía ninguna razón válida, ni desde el punto de vista conductual ni desde el punto de vista técnico, por la que debieran abandonar su cargo".

De esta manera, Zappi pudo entonces nombrar a Daniele Orsato y Stefano Braschi, exárbitros internacionales, en esos puestos en los que figuran actualmente.

El inhabilitado por 13 meses, que llegó al cargo hace poco más de un año, el 14 de diciembre de 2024, presentará un recurso ante el Tribunal Federal de Apelación de la FIGC.

"En el pleno respeto por las decisiones de los órganos judiciales, el presidente, como hombre de principios, confía en el ordenamiento deportivo, que prevé tres grados de juicio y que la presunción de inocencia sigue siendo un principio fundamental", comunicó en el equipo legal de Zappi.

