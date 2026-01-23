Una denuncia de abuso sexual empaña la fiesta de Alianza Lima con el Inter Miami de Messi

En Alianza Lima continúa la convulsión causada tras conocerse que una joven argentina denunció por abuso sexual a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, a quienes el club blanquiazul apartó indefinidamente del primer equipo por indisciplina, al margen de lo que determinen las investigaciones.

De acuerdo con la información difundida en primicia por el noticiero argentino 'Otra mañana', la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente acudió con una amiga a Montevideo, donde después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, en el que presuntamente ahí ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

Al difundirse la noticia, un grupo de la barra brava (ultras) de Alianza Lima irrumpió en el estadio Alejandro Villanueva, donde entrenaba en ese momento el equipo, y llegó hasta la cancha para golpear a algunos jugadores.

Por ese motivo, se adelantó la hora de inicio del partido para las 17.00 hora local (22.00 GMT) con el objetivo de que el encuentro se desarrolle con luz diurna y así permitir un mayor control a las autoridades frente a posibles disturbios.

En la Noche Blanquiazul, Alianza Lima presentará ante su hinchada a las contrataciones con las que buscará conquistar la liga peruana y evitar un cuarto título consecutivo de Universitario, su eterno rival.

Entre los fichajes realizados para la nueva temporada figura el delantero Luis Ramos, el extremo argentino Gaspar Gentile y el delantero argentino Federico Girotti, que llegó procedente del Talleres con la misión de ocupar la vacante dejada por el veterano Hernán Barcos, al que el club blanquiazul no quiso renovar pese a la presión popular para que continuase a sus 43 años uno de los jugadores más queridos de Alianza.

El partido ante Alianza Lima será el primero de la pretemporada para el Inter Miami, que este viernes hizo su último entrenamiento en Florida antes de viajar a Perú con todos sus hombres disponibles, incluido Messi y el uruguayo Luis Suárez.

Así Las Garzas, dirigidas por el argentino Javier Mascherano, abrirán su gira sudamericana que también les llevará a enfrentarse al Atlético Nacional colombiano el 31 de enero en Medellín y al Barcelona ecuatoriano el sábado 7 de febrero en Guayaquil.

Adicionalmente, este viernes se ha revelado que el Inter Miami también disputará el sábado 13 de febrero un partido contra el Independiente del Valle ecuatoriano en Puerto Rico.

Este encuentro será el cuarto de la pretemporada de Alianza Lima, que al mando de su nuevo técnico, el argentino Pablo Guede, viene de perder en la Serie de Río de la Plata contra los argentinos Independiente de Avellaneda (2-1) y Unión (2-1), y de ganar al Colo Colo chileno (2-3).