El Atlético ultima su preparación sin Griezmann

El atacante francés, baja ante el Mallorca, se lesionó este viernes durante el entrenamiento, en el que Lenglet se incorporó al grupo por primera vez desde la lesión sufrida el pasado 17 de diciembre contra el Atlético Baleares, aunque habrá que ver si el central entra ya en la convocatoria o espera al siguiente compromiso, el próximo miércoles ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.

El resto de efectivos están a disposición de Simeone, cuyo equipo se entrenó este sábado en el Centro Deportivo de Majadahonda y quedará concentrado por la noche para el encuentro de este domingo en el Metropolitano.