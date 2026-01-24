El Family Cash Alzira ficha hasta 2028 al internacional uruguayo Franco Duque

El jugador, nacido el 25 de noviembre de 2004 en Montevideo, ha firmado contrato con el Family Cash Alzira FS hasta junio de 2028.

Duque se incorporará a la disciplina alzireña una vez finalice su participación en la Copa América con la selección uruguaya, con la que se encuentra actualmente concentrado.

Franco Duque ha desarrollado toda su carrera deportiva en el Peñarol, uno de los clubes de referencia del fútbol sala sudamericano. Formado en las categorías sub-16, sub-17 y sub-20, dio el salto al primer equipo, donde ha logrado consolidarse como uno de los jugadores más prometedores del panorama internacional.

Su progresión le ha permitido acumular experiencia al más alto nivel desde una edad temprana, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Entre sus principales logros figura la conquista de la Copa Libertadores de Futsal 2025, así como el reconocimiento como Mejor Jugador Joven del Mundo, galardón otorgado por Futsal Planet, que avala su proyección y talento.

Con solo 21 años, Duque aterriza en Alzira tras completar un proceso formativo sólido tanto a nivel de club como de selección.

Su fichaje responde a una clara apuesta a medio plazo del Family Cash Alzira FS, que incorpora a un jugador joven, con margen de crecimiento y experiencia internacional, con el objetivo de aportar calidad y energía en esta segunda vuelta y sentar las bases del proyecto deportivo para las próximas temporadas.