El Nápoles ficha a Giovane

"El Nápoles anuncia la adquisición permanente de Giovane Santana do Nascimento procedente del Hellas Verona", informó el club partenopeo.

El delantero brasileño, de 22 años, ha sido una de las revelaciones de la Serie A, autor de 3 goles y 4 asistencias con un Hellas Verona que pierde a su mejor baza en un momento complicadísimo de la temporada, ubicado en puestos de descenso.

Ha sido internacional brasileño en 19 ocasiones con la selección sub-20, anotando dos goles, y ha disputado cuatro partidos con la selección sub-23.

Giovane viajó este mismo sábado a Milán (norte) para pasar el reconocimiento médico. Después, se desplazó a Nápoles (sur) para firmar el contrato y oficializar su fichaje por los de Antonio Conte.

El técnico tendrá, por tanto, a disposición al brasileño ya incluso este domingo, en el duelo ante el Juventus que se disputa este domingo en Turín, clave para el devenir del 'Scudetto'.

El vigente campeón de Italia liberó espacio en la ofensiva al dar salida a Lucca y Lang, dos jugadores fichados en verano con los que Conte no contó demasiado en estos primeros cinco meses de temporada. Solo las numerosas lesiones que sufre el Nápoles abrieron hueco a su participación puntual.

El fichaje se completó, según apuntaron medios locales, por un total de 20 millones de euros.