Flick, sobre las elecciones en el Barcelona: "No creo que vaya a afectar al equipo"

"No es cosa mía, pero ya lo sabía, el presidente había hablado conmigo. Está bien que sean cuanto antes, es una buena noticia, pero no creo que vaya a afectar al equipo. Somos profesionales. Tenemos que jugar al fútbol y tener éxito, eso es lo que queremos todos. Nos vamos a centrar en lo nuestro, jugar siempre al máximo", ha afirmado.

Al ser preguntado por los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick, que es socio desde su llegada al club y por tanto puede votar, ha explicado que prevé hacerlo, y, aunque ha remarcado que "el voto es secreto", ha deslizado que "para el club es importante tener estabilidad".

"Desde que estoy aquí ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero hemos tomado las decisiones adecuadas en los fichajes y se han dado oportunidades a los chicos de La Masia. Se han hecho muchas cosas bien y para el club es importante tener estabilidad. Veremos qué pasa. Los socios decidirán el futuro del club. Espero que vaya en la buena dirección", ha respondido.

Flick ha admitido que conoce a "uno o dos" de los aspirantes a desbancar al presidente Joan Laporta, que optará a la reelección, pero ha remarcado que por ahora se centra en su trabajo y, cuando llegue el momento, ya se informará para decidir a quién vota.

