José Herrera, nuevo entrenador del Atlético de Madrid Femenino

“José Herrera (18/12/1989, Tenerife) coge las riendas de nuestro primer equipo para este segundo tramo de temporada, en el que disputaremos los 13 últimos encuentros del campeonato en Liga F, los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Athletic Club en casa y el playoff de la Liga de Campeones ante el Manchester United”, explicó el club.

El técnico tinerfeño “cuenta con experiencia a nivel nacional e internacional”, según destacó el Atlético, que recordó que en las dos últimas campañas ha permanecido en el Al-Hilal femenino, tras su paso antes por el Granada y el Tenerife.