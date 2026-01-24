Pellegrini: "Ganar al Alavés no será más fácil" por el hecho de que esté "mal clasificado"

Pellegrini ha informado en rueda de prensa del regreso a la convocatoria del extremo brasileño Antony dos Santos, ausente por un dolor en el pubis en el partido europeo del jueves, si bien ha anunciado "habrá que esperar las 24 horas que quedan hasta el partido" para ver si está en disposición de ser titular.

La reaparición de Antony sería "importante" para el técnico santiaguino en un contexto con "una gran cantidad de lesionados", puesto que Giovani Lo Celso y Aitor Ruibal engrosan desde el jueves una enfermería ya repleta con Isco, Amrabat, Bellerín, Júnior, Riquelme y Cucho Hernández.

Pese a la plaga de bajas, Pellegrini afirmó que "la temporada está yendo dentro de los parámetros del club" y aunque "el calendario se complica" debido a los compromisos del Betis en tres competiciones, destacó la "ilusión" de un grupo que, sin embargo, "cuanto más cantidad de lesionados, más difícil va a estar la cosa".

Así quedó patente con la derrota del jueves en el campo del PAOK de Salónica, donde "no hubo falta de actitud, sino falta de creatividad", al carecer su equipo de "capacidad de superar la línea defensiva" de los griegos.

Por último, Manuel Pellegrini declinó comentar posibles movimientos en el mercado de enero, ya que "son todo rumores", aunque si insistió en que no le gustaría "hacer fichajes por hacerlos", ya que no tiene "ninguna queja con el plantel que se ha armado" esta temporada.