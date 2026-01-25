10 datos de la jornada 21

1 – El pleno del Barcelona en casa: 10 victorias en 10 partidos, con 31 goles a favor

El Barcelona sigue como líder de LaLiga EA Sports, un punto por delante del Real Madrid, después de imponerse por 3-0 al Oviedo en su campo. Lo ha ganado todo en su estadio, con diez victorias y treinta puntos en diez compromisos como local, en los que ha marcado 31 goles, con un promedio de tres por encuentro, y tan solo ha encajado cinco.

2 – 21 goles en 20 partidos de Mbappé en esta Liga

Kylian Mbappé alcanzó este sábado los 21 goles en esta campaña de LaLiga EA Sports en 20 partidos, de nuevo decisivo para el Real Madrid frente al Villarreal, con dos tantos en el 0-2 del conjunto blanco. Desde su fichaje por el club del Bernabéu, el atacante francés ha anotado 52 goles en 54 encuentros de esta competición.

Alexander Sorloth marcó su cuarto gol en los últimos seis partidos entre todas las competiciones, en un 2026 en el que va a tanto por jornada con el Atlético de Madrid. Ya marcó uno en el 1-1 ante la Real Sociedad, otro en el 1-0 al Alavés y otro más en el 3-0 del conjunto rojiblanco de este domingo al Mallorca. Fue la décima victoria seguida en Liga en casa del Atleti.

El Espanyol pierde fuerza en las últimas cuatro jornadas, con tres derrotas, un empate y tan solo un punto de doce, tras perder por 3-2 contra el Valencia, después de haber caído antes por 0-2 con el Girona y con el Barcelona y haber igualado con el Levante (1-1). Su último triunfo se remonta a diciembre, cuando venció por 1-2 al Athletic Club.

5 – El Betis, 4 victorias en sus últimos 13 choques de Liga

La irregularidad es evidente en el Betis en esta Liga, con apenas cuatro victorias en las últimas trece jornadas. Este domingo perdió contra el Alavés en Vitoria (2-1). En ese recorrido reciente, el equipo verdiblanco ha sumado 17 de 39 puntos. Es un 43 por ciento.

6 – Tres victorias seguidas de la nueva Real Sociedad de Matarazzo

Debutante con un 1-1 contra el Atlético de Madrid, Pellegrino Matarazzo ha sumado diez de los últimos doce puntos en juego en LaLiga EA Sports, ahora con tres victorias consecutivas, después de vencer primero al Getafe (0-1), después al Barcelona (2-1) y este domingo al Celta (3-1), con dos goles más de Mikel Oyarzabal.

7 – La reacción del Valencia: 2 victorias seguidas por primera vez en esta campaña

El Valencia, que se impuso por 3-2 al Espanyol, encadenó su segunda victoria en esta edición de LaLiga EA Sports por primera vez en toda la temporada. En la anterior jornada venció por 0-1 al Getafe. Desde el tramo final de la pasada campaña no lograba ganar dos encuentros seguidos, el pasado mayor, cuando doblegó al Getafe y a Las Palmas.

8 – El Athletic, 4 derrotas en las últimas 5 jornadas

El Athletic Club, superado por 2-1 por el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mantiene su caída de la clasificación, ya inquieto por la cercanía del descenso, con cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas, de las que sólo extrajo un empate, y con sólo tres victorias en los últimos trece compromisos en el campeonato: 11 de 39 puntos.

9 - Primera victoria en casa del Levante…

Al noveno duelo como local, el Levante logró su primer triunfo en casa desde su regreso a LaLiga EA Sports del pasado verano. Lo consiguió por 3-2 contra el Elche, que es el único de los veinte conjuntos de la máxima categoría que no han ganado como visitante, después de 21 jornadas ya disputadas de la competición en esta temporada.

10 - …Y primera victoria fuera de Osasuna

Osasuna no había ganado hasta ahora fuera de casa, hasta su visita de este sábado al Rayo Vallecano, al que se impuso por 1-3, para sumar su primer triunfo como visitante en esta temporada de LaLiga EA Sports. Ha marcado seis goles en las últimas dos citas, del 3-2 de la anterior jornada ante el Oviedo a la victoria en Vallecas.