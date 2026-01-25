El Cartaginés del guatemalteco Villatoro asume el liderato en el fútbol de Costa Rica

El Cartaginés alcanzó 10 puntos en 4 partidos disputados y se mantiene invicto en este arranque del Torneo Clausura, mientras que el Saprissa sigue experimentando un arranque irregular de campaña y con el empate en casa cayó a la séptima casilla con apenas 5 puntos.

Villatoro está firmando un comienzo de certamen que ilusiona a los fanáticos del Cartaginés, el equipo más longevo de Costa Rica, y está presentando sus credenciales de equipo protagonista.

Fue un partido intenso en el que el Saprissa dominó la mayor parte del partido pero sin pegada en el ataque debido a la mala puntería del delantero panameño Tomás Rodríguez, pero sobre todo por las buenas atajadas del portero Kevin Briceño que le negó el gol el nicaragüense Bancy Hernández y al cubano Luis Paradela.

El portero del Saprissa, Abraham Madriz, también fue figura del partido con sus buenas intervenciones frente a remates de Suhander Zúñiga y del delantero colombiano Ricardo Márquez.

Con este resultado el Cartaginés (10 puntos) subió al liderato al aprovechar la derrota 1-0 de este domingo del Herediano (9 puntos) en su visita al Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo.

El extremo Randy Ramírez fue el autor del único gol del compromiso con un buen remate cruzado desde el borde del área al culminar una vistosa jugada colectiva.

El San Carlos (6 puntos) se estancó en el tercer lugar con su derrota en campo del Alajuelense (5 puntos) gracias a un gol en el último suspiro del juvenil Isaac Badilla.

El Pérez Zeledón (5 puntos) tiene la posibilidad de subir al tercer lugar el lunes cuando reciba al Sporting del entrenador argentino Andrés Carevic, que no ha sumado puntos y es el colista del certamen.