El protagonista de la jornada 21: Arbeloa supera el examen

No ayudó su estreno para el olvido en Albacete, que eliminó al real Madrid de la Copa del Rey tras un exceso de confianza en la convocatoria. Desde entonces, Arbeloa se ha decantado por recorrer el camino más difícil volcándose en los dos títulos grandes a los que opta este curso. Enlaza tres triunfos consecutivos. Intercambia el liderato con el Barcelona en LaLiga y tiene en su mano acceder entre los ocho primeros a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Al triunfo en un día de juicio en el Santiago Bernabéu ante el Levante, le siguió la victoria más holgada de la temporada: 6-1 al Mónaco. Partidos que carecían de la grandeza del duelo en La Cerámica, un examen a la figura de Arbeloa que superó con nota. El Real Madrid solamente había ganado en una de sus ocho últimas visitas ligueras y lo hizo mostrando la mejor de sus imágenes.

Un equipo sólido, luchador, con personalidad, en el que apenas intervino el portero belga Thibaut Courtois y explotó sus virtudes especialmente con la velocidad de su contragolpe. "No puedo ir en contra de la naturaleza de mis jugadores", explicó expresando una de las variantes que ha incluido respecto a Xabi Alonso que es clave en la mejoría del Real Madrid. Jugadores más liberados de ataduras tácticas.

Encuentra Arbeloa el premio a su forma de gestionar un vestuario con estrellas que no comulgaron, algunas, con el método de su amigo Xabi Alonso. Lo conocía de cerca por sus conversaciones y a la hora de entrar en escena, lo hizo con el objetivo de ganarse el respeto de todos y, sobre todo, su compromiso.

El camino fue claro. Desde ahora todos los jugadores se sentirían respaldados públicamente por un entrenador que siempre dará la cara por ellos. Se pondrá él siempre primero por delante, como hizo en Albacete asumiendo toda la responsabilidad del batacazo. Desde el elogio, como hizo de forma reiterada con Vinícius, encuentra una mejoría en la versión de jugadores que estaban alejados de su verdadero nivel. Una gran mayoría salvo Courtois y Mbappé.

En La Cerámica se sumaron varios jugadores que vuelven a sentirse importantes. Principalmente Güler y Bellingham para mejorar un centro del campo que era foco principal de la crítica. También Raúl Asencio y Dean Huijsen dando la cara en una defensa plagada de bajas.

La solidaridad en el esfuerzo, la imagen de equipo y la aparición habitual de Mbappé en el gol, cambian el paso del Real Madrid y permiten a Arbeloa ganarse el respeto. Son los primeros pasos de una reconstrucción encaminada a pelear por los títulos grandes que marcan la temporada.