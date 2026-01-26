Enrique Cerezo: "Julián Alvarez volverá a ser el que ha sido siempre"

"Es un magnífico jugador y no sabemos qué le pasa, pero está luchando. El otro día hizo un partidazo increíble, pero no metió gol. Ya lo meterá, tampoco nos tiene que agobiar, tiene que meter los que tiene que meter", añadió, antes de la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

También se refirió a la situación del Atlético de Madrid y a sus perspectivas de cara al mercado de invierno. "El Atleti va muy bien. Estamos en ello, alguno vendrá, quedaos tranquilos. Los rumores siempre han existido y existirán, hay que esperar hasta el final, hay que tener calma y hay que fichar", aclaró.

En cuanto a las supuestas desavenencias por los fichajes entre Mateu Alemany, director deportivo del club, y Diego Pablo Simeone, entrenador, afirmó que la relación es "perfecta". "Es una buena relación, yo les veo la cara bien, no se arañan, tienen una relación perfecta", sentenció.

Sobre el decisivo encuentro de la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, lo definió como algo "importante". "Hay que lucharlo, hay que ganar y por goles de diferencia. A lo mejor el miércoles marcamos cuatro", concluyó.

