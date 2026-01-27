Conte se encomienda al Maradona para el milagro ante el Chelsea

"Hay que intentar ser optimistas y darlo todo cuando las cosas no salen bien. El grupo debe estar preparado para hacer todo lo posible por seguir adelante", declaró en rueda de prensa.

"No podemos reprochar nada a los chicos, lo estamos dando todo, quizá nos faltó algo en Copenhague (1-1), donde tuvimos la oportunidad de arreglar la situación y, en cambio, no lo hicimos bien", reconoció.

En aquel duelo, el Nápoles se puso por delante y jugó con uno más desde el minuto 35, por lo que dejó escapar una oportunidad de oro para aliviar su urgencia.

"Ahora, contra el Chelsea, tenemos que jugárnoslo todo, sabiendo que podemos contar con un aliado tan fuerte como Maradona. Nuestra afición sabe que mañana tiene que ser decisiva, sería bonito ver una oleada azul que nos impulse", comentó.

Con sólo dos victorias en siete jornadas, el Nápoles está fuera de los 24 primeros puestos de la tabla.

Sus opciones pasar por ganar y esperar que uno entre Qarabag, Galatasaray, Olympique de Marsella, Mónaco, Bayer Leverkusen, PSV, Athletic Club y Olympiacos no gane.

En caso de empate ante el combinado inglés, necesitará esperar que el Bayer Leverkusen pierda por dos goles o la derrota de uno entre Mónaco, PSV, Olympiacos o Athletic para clasificarse entre los 24 primeros.

La derrota, aunque no de forma matemática, deja casi sin opciones a los partenopeos, que podrían agarrarse sólo a una derrota de Olympiacos y Athletic Club y que a diferencia de goles le favorezca.

El equipo llega al duelo de la última fecha de la fase liga del torneo continental plagado de lesiones y en dinámica negativa, con sólo una victoria en los últimos cinco partidos de Serie A. Además, en una semana podría decir adiós al 'Scudetto', tras la derrota sufrida ante la 'Juve' (3-0), y a la 'Champions'.