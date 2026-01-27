Dani Olmo: "No tengo problemas en asumir el rol de jugar en la base del centro del campo"

En la rueda de prensa previa a la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el internacional español ha explicado qué le pide su técnico, Hansi Flick, cuando juega un poco más atrasado de lo habitual.

"El entrenador me pide que controle el partido, que reciba más balones, que haga jugar al equipo. Yo estoy contento de poder participar un poco más en esas posiciones, porque tienes más contacto con el balón que de '10'", ha valorado.

Sin embargo, ha precisado que su mejor posición es la de mediapunta: "De '10' es donde me muevo mejor, entre líneas y entre los centrales rivales, pero no tengo problema en asumir el rol de jugar en la base, ya lo he hecho en alguna ocasión este año u otros".

El Barça recibe al Copenhague en el Spotify Camp Nou con el objetivo de acabar entre los ocho primeros y clasificarse directamente para los octavos de final, "y eso pasa por ganar y marcar todos los goles posibles; los otros partidos nos dan igual" ha recordado Olmo.

El de Terrassa lleva en este curso siete dianas, todas ellas en partidos en los que el equipo ha ganado. Un rendimiento creciente en las últimas semanas del que dice estar "satisfecho", aunque aún quiere más.

"Todavía puedo sacar una mejor versión de mí mismo. He tenido más acierto de cara a gol, pero puedo mejorar muchos aspectos. La mejor parte de la temporada está por venir", ha afirmado al respecto.

Uno de los jugadores con quien comparte posición y que en breve ampliará su contrato con el Barça es Fermín López, al que no considera competencia, porque, en su opinión, ambos son "compatibles al cien por cien".

Además, ha dicho tener con Fermín "una relación magnifica, tanto dentro como fuera" del campo: "Es un jugador increíble con el que me llevo de maravilla y me alegro mucho por él. Quiere estar aquí y su renovación es una gran noticia para el club y el vestuario".

Una situación muy diferente a la del joven Pedro Fernández 'Dro', que con 18 años recién cumplidos ha decidido marcharse al PSG en este mercado de invierno en busca de los minutos que no ha podido tener en el conjunto azulgrana, al ocupar una posición similar a la de Olmo y Fermín.

El egarense considera "una pena" la marcha de Dro, porque era "una apuesta del club" y estaba en dinámica del primer equipo, aunque ha valorado que "cada uno tiene sus motivos y es su decisión".