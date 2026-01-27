De la Fuente: Ganar el Mundial es "muy difícil" y cita a Argentina entre grandes rivales

Este es uno de los mensajes que transmitió el técnico a más de un centenar de niños con los que mantuvo un encuentro en Calahorra (La Rioja, norte de España) y que le formularon varias preguntas, más incisivas que las que le hacen comunicadores de primer nivel, según admitió el propio técnico.

Uno de los niños le preguntó si España va a ganar la próxima cita mundialista, como sucedió con el de Sudáfrica en 2010, ante lo que él recordó que "hay otros equipos muy buenos" y se refirió a Alemania, Brasil y Argentina, entre otros.

El seleccionador subrayó que "lo más importante en esto del deporte no es ganar o perder, porque hay cosas que a veces no se pueden controlar" y cree que "lo que hay que hacer es trabajar por intentar conseguirlo, entrenar y disfrutar y eso te acerca a ganar, pero si no se logra, no pasa nada".

Y por eso hay que saber, dijo, que "el Mundial va a ser muy difícil ganarlo y si no se consigue, lo habremos intentado, eso es lo importante".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuestionado sobre por qué lleva a más futbolistas del Barcelona que del Real Madrid, De la Fuente respondió que selecciona "a jugadores españoles" y no "a jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla o del Athletic.

También fue interrogado sobre los porteros que acudirán al Mundial, especialmente después de las últimas dudas planteadas por Unai Simón (Athletic Club) y el papel al alza del nuevo portero del Barcelona, Joan García. Ante esa pregunta, se limitó a contestar que España tiene a seis de los diez mejores porteros del mundo: los propios Simón y García, además de Álex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal inglés), Robert Sánchez (Chelsea inglés) y Leo Román (Mallorca).

El seleccionador incidió en que detrás de cualquiera de sus convocatorias hay muchas horas de trabajo de todo un equipo, que ven 60 o 70 partidos a la semana para observar jugadores, de quienes busca que sean "buenas personas", además de sus condiciones deportivas.

Además, durante el acto, quiso reivindicar a la selección nacional como "algo de lo poco" que une al país entero y reclamó que se vea al combinado nacional como "el equipo de todos", más allá de que "todo el mundo tenga su corazoncito" con un club.