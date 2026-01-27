El Alavés y el Birmingham confirman el traspaso de Carlos Vicente

El extremo maño, que viajó este lunes a la ciudad británica, finaliza de esta forma su vinculación con el equipo vasco tras media temporada en la que ha logrado 10 goles.

A sus 26 años, el exalbiazul ha crecido en el equipo vitoriano durante dos temporadas y ahora jugará en la Segunda División del fútbol inglés.

Carlos Vicente llegó a Vitoria en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol y, durante estas dos campañas, el jugador maño ha disputado un total de 81 partidos con la camiseta albiazul.

El Deportivo Alavés agradeció a Carlos Vicente “su entrega, su trabajo diario y su implicación con el proyecto deportivo, así como su comportamiento ejemplar como profesional y como persona durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul”.

El club le deseó “la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera profesional en el fútbol inglés, así como en su futuro personal”.